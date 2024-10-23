Bu da Meksikalıların kuru fasulyesi: MasterChef chili con carne nasıl yapılır?
MasterChef'te oynanan haftanın ilk takım oyununda konsept dünya mutfağından acılı yemeklerdi. Dünya mutfağının acılı yemekleri arasında bizim mutfağımıza yakın bir lezzet vardı. Chili con carne... Meksikalıların kuru fasulyesi diyebileceğimiz chili con carne Meksika fasulyesinden yapılan sulu bir yemek. Peki, MasterChef chili con carne nasıl yapılır? Chili con carne için gerekli olan malzemeler neler? İşte, MasterChef chili con carne tarifi...
Chili con carne için gerekli malzemeler
4 yemek kaşığı sıvı yağ
1 adet soğan
1 adet kapya biber
2 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı kekik
1 tatlı kaşığı toz paprika
500 gram orta yağlı dana kıyma
2 su bardağı domates püresi
2 su bardağı sıcak et suyu
1 tatlı kaşığı domates salçası
1,5 su bardağı haşlanmış Meksika fasulyesi
2 kare bitter çikolata
Servis için gerekli malzemeler
1 kase jalapeno biber turşusu
1 tutam kişniş
1 dilim limon
1 kase sade pilav
Chili con carne nasıl yapılır?
Soğanı, biberi ve sarımsakları çok ufak küpler şeklinde doğrayıp kenarda bekletin. Geniş yüzeyli ve kalın tabanlı bir tencereyi ocakta ısıtın, sıvı yağı koyun ve doğradığınız soğan, biber, sarımsakları kavurun. Sebzeler yumuşayınca bütün baharatları da ekleyip ısınıp kokularını verene kadar kavurma işlemine devam edin.
Tencereye kıymayı ufak parçalar halinde ekleyin, kıymalar suyunu salıp çektikten sonra çıtır çıtır olana kadar pişirmeye devam edin. Kıymaların üstüne domates püresi, et suyu ve salçayı ekleyip karıştırın. Kaynama başladıktan sonra ocağın altını kısın, tencerenin kapağını kapatın ve yemek koyulaşana kadar yaklaşık 1 saat pişirin. Ara ara da karıştırın.