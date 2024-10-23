Bu da Meksikalıların kuru fasulyesi: MasterChef chili con carne nasıl yapılır?

Chili con carne nasıl yapılır?

Soğanı, biberi ve sarımsakları çok ufak küpler şeklinde doğrayıp kenarda bekletin. Geniş yüzeyli ve kalın tabanlı bir tencereyi ocakta ısıtın, sıvı yağı koyun ve doğradığınız soğan, biber, sarımsakları kavurun. Sebzeler yumuşayınca bütün baharatları da ekleyip ısınıp kokularını verene kadar kavurma işlemine devam edin.