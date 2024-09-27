Bu da Türkiye'nin kahvesi! Tunceli'de yetişiyor, kilosu 400 liraya satılıyor
Tunceli'nin Pertek ilçesinde köylülerce hasat edilen ve temizleme, kurutma gibi işlemlerin ardından "sıkot" adı verilen taş havanda öğütülen çedene tozunun kilogramı 300-400 lira arasında satılıyor. Ürün kahveye benzerliğiyle dikkat çekiyor.
Tunceli'nin Pertek ilçesinde köylüler, dağlık arazilerde yetişen çedeneleri toplayarak geleneksel yöntemlerle kahve gibi içilebilen toza dönüştürüyor.
İlçeye bağlı Aşağıgülbahçe köyü sakinleri, yıllardır ürettikleri çedene tozunu evde kullanmanın yanı sıra satıp kazanç da sağlıyor.
Bölgedeki engebeli arazilerde çedene yetiştiren üreticiler, sonbaharın gelmesiyle olgunlaşan meyveleri toplamak için kolları sıvadı.
Hasat öncesi çedene ağaçlarının altına çadır seren köylüler, gerekli hazırlıkların ardından dallardaki yeşil renkli çedeneleri sırıklarla yere düşürüyor.