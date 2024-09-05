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  4. Bu dere zehir akıyor! Balıklar ölüyor

Bu dere zehir akıyor! Balıklar ölüyor

Bursa'nın Kestel ilçesinde fabrikaların kirlettiği dere adeta zehir akıyor. Derede balıklar bile yaşayamıyor.

Bu dere zehir akıyor! Balıklar ölüyor - Sayfa 1

 Bursa'nın Kestel ilçesinde fabrika atıklarının salındığı iddia edilen Serme Deresi etrafına zehir saçıyor.

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Bu dere zehir akıyor! Balıklar ölüyor - Sayfa 2

Kapkara katrana dönen derede toplu balık ölümleri yaşanırken, özellikle meye ağaçlarının sulamasında kullanılan derenin motor yağını andıran suyu ise mide bulandırıyor.

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Bu dere zehir akıyor! Balıklar ölüyor - Sayfa 3

Derenin geçtiği havzada hayat sürmeye çalışan vatandaşlar ise belediye ve yetkililerin soruna çözüm üretmemesinden şikayetçi.

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Bu dere zehir akıyor! Balıklar ölüyor - Sayfa 4

Kestel ilçesinde bulunan, Gölbaşı Gölü'nden başlayan ve Nilüfer Çayı ile birleşen Serme Deresi fabrikaların sanayi atıkları sebebiyle adeta katrana döndü.

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