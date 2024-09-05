Bu dere zehir akıyor! Balıklar ölüyor
Bursa'nın Kestel ilçesinde fabrikaların kirlettiği dere adeta zehir akıyor. Derede balıklar bile yaşayamıyor.
Bursa'nın Kestel ilçesinde fabrika atıklarının salındığı iddia edilen Serme Deresi etrafına zehir saçıyor.
Kapkara katrana dönen derede toplu balık ölümleri yaşanırken, özellikle meye ağaçlarının sulamasında kullanılan derenin motor yağını andıran suyu ise mide bulandırıyor.
Derenin geçtiği havzada hayat sürmeye çalışan vatandaşlar ise belediye ve yetkililerin soruna çözüm üretmemesinden şikayetçi.
Kestel ilçesinde bulunan, Gölbaşı Gölü'nden başlayan ve Nilüfer Çayı ile birleşen Serme Deresi fabrikaların sanayi atıkları sebebiyle adeta katrana döndü.