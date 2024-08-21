Bu evde her şey pembe, akın akın görmeye gidiyorlar! Vasiyetini açıkladı: Mezar taşım pespembe olsun

Küçükken anne ve babasından pembe eşyalar istediğini belirten Akkul, “4-5 yaşlarında annemden pembe bez parçaları istermişim, onları dikermişim. Başka bir renk aldığı zaman kabul etmezmişim. Pembe sevgim o zamanlardan beri var. Babam bayramlarda bize bayramlık alacağı zaman bana pembe kazak al derdim. Başka renk alırsan giyinmem derdim, kıyafetlerimi pembe alırdı” dedi.