Bu faydalarını duyunca inanamayacaksınız: Roka meğer bir süper kahramanmış!

Güçlü bir kalp için roka!

Kalp sağlığı, modern çağın en büyük endişelerinden biri. Roka, bu alanda da imdadımıza yetişiyor. Yüksek miktarda K vitamini içeren roka, kanın sağlıklı bir şekilde pıhtılaşması için hayati önem taşır. Ancak K vitamininin faydaları bununla sınırlı değil; damar sağlığını korumada, kalsiyumun kemiklerde birikmesine yardımcı olmada ve böylece damar sertleşmesini önlemede de kritik bir rol oynar. Bununla birlikte, rokanın içerdiği folat ve diğer antioksidanlar, kan basıncını düzenlemeye ve iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Bu sayede kalp krizi ve felç riskini düşürerek, kalbinizin daha uzun süre sağlıklı kalmasına katkıda bulunur.