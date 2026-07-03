Bu listeyi görmeden valizinizi hazırlamayın! Dünyanın en iyi tatil yerleri belli oldu
Bu listeyi görmeden valizinizi hazırlamayın! Dünyanın en iyi tatil yerleri belli oldu
Havalar ısınırken tatil planları hız kazandı. Hello Magazine dergisi, dünyanın en iyi tatil yerlerini derledi. Merakla beklenen listede Türkiye detayı dikkat çekti
FRANSA
1 | 10
PORTEKİZ
2 | 10
İTALYA
3 | 10
YUNANİSTAN
4 | 10
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