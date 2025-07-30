Bu sıcak havalarda serinlemenin en lezzetli yolu: Püf noktalarıyla çilek kompostosu tarifi!
Yaz aylarının kavurucu sıcakları kendini iyice hissettirmeye başlamışken, içinizi ferahlatacak, hem lezzetli hem de sağlıklı bir alternatif arayışında mısınız? İşte size geleneksel mutfağımızın vazgeçilmezlerinden, bu sıcak havalarda imdadınıza yetişecek bir tarif; çilek kompostosu… Mevsimin en taze ve mis kokulu çilekleriyle hazırlayacağınız bu serinletici içecek, hem vitamin deposu hem de damak çatlatan bir lezzet sunuyor. Üstelik yapımı da oldukça pratik. İşte, çilek kompostosu tarifi…
ÇİLEK KOMPOSTOSU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
500 gram taze çilek
1 su bardağı toz şeker (isteğe göre azaltılabilir veya artırılabilir)
6 su bardağı su
Yarım limonun suyu (isteğe bağlı, rengini daha canlı tutar)
Birkaç dal taze nane veya karanfil (isteğe bağlı, aroma katmak için)
ÇİLEK KOMPOSTOSU NASIL HAZIRLANIR?
Çilekleri güzelce yıkayın ve sap kısımlarını temizleyin. Büyük çilekleri ikiye bölebilirsiniz.
Geniş bir tencereye suyu ve şekeri alın. Şeker eriyene kadar karıştırın ve kaynamaya bırakın.