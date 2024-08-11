Bu üç burcu hayatınızdan çıkarın; En kindar ve intikamcılar onlardan çıkıyor

Bu burçlar hayatı zindan edebilirler ve yapılan hiçbir yanlışı unutmazlar. Es kaza bir yanlış yapsanız ömrünün sonuna kadar bunun için kin güdebilirler. Öte yandan intikamını almaları konusunda onlara engel yoktur. Amaçlarına ulaşana ve kinlerini kusana kadar her hamle onlara mubahtır.