Bu üç burcu hayatınızdan çıkarın; En kindar ve intikamcılar onlardan çıkıyor
Hayatınızın kıyısından köşesinden geçirmeyeceğiniz 3 burcu ünlü astrolog açıkladı.
Burç yorumları yaşantımız için oldukça önemlidir. İnsanlar güne burç yorumlarıyla başlıyor. Böylece ikili ilişkilerini nasıl yürütebileceğini öngörmek daha kolay oluyor. İşte tam da bu noktada hayatınızda olmaması gereken bazı burçlar var.
EN KİNCİ VE İNTİKAMCI 3 BURÇ
Bunlar öyle burçlar ki çok kindar ve intikamcı olabiliyor. aksam.com.tr’nin haberine göre bu üç burç şöyle:
- Boğa burcu
- Başak burcu
- Yengeç burcu
Bu burçlar hayatı zindan edebilirler ve yapılan hiçbir yanlışı unutmazlar. Es kaza bir yanlış yapsanız ömrünün sonuna kadar bunun için kin güdebilirler. Öte yandan intikamını almaları konusunda onlara engel yoktur. Amaçlarına ulaşana ve kinlerini kusana kadar her hamle onlara mubahtır.
BOĞA-BAŞAK-YENGEÇ BURCUNUN ÖZELLİKLERİ NEDİR?
Boğa Burcu (20 Nisan - 20 Mayıs)
- Element: Toprak
- Yönetici Gezegen: Venüs
- Özellikler: Boğa burçları, sağlam, sabırlı ve kararlı yapılarıyla bilinirler. Güvenlik ve istikrar onlar için çok önemlidir. Maddi dünyaya bağlıdırlar ve genellikle konforlu bir yaşam arayışındadırlar. Sabırlıdırlar, ancak inatçı olabilirler. Estetik ve güzelliğe düşkün olan Boğa burçları, sanata ve doğaya büyük bir ilgi duyarlar.
- Olumlu Yönleri: Sadık, güvenilir, sabırlı, pratik.
- Olumsuz Yönleri: İnatçı, tembel, sahiplenici, değişime dirençli.