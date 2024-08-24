Bu uyarı hayat kurtarıyor! Sirkeyle asla temizlememeniz gereken 8 şey

Ev veya farklı ürünlerde en etkili temizlik yöntemlerinden biri kesinlikle sirkedir. Özellikle, su veya karbonat gibi ürünlerle karıştırıldığında çok daha etkili olduğu bilinir. Ancak buna rağmen bazı noktalar ve yüzeylerde kesinlikle kullanılmaması gerekmektedir. Haber7.com'un derlediği habere göre, o 8 yer şöyle: