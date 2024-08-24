Bu uyarı hayat kurtarıyor! Sirkeyle asla temizlememeniz gereken 8 şey
Temizlik hususunda özen gösterilmesi gereken bazı önemli püf noktalar bulunmaktadır.
Söz konusu püf noktalardan biri, sirke ile asla temizlememeniz gereken noktalardır. Sirke, her ne kadar erişimi kolay ve etkili bir ürün olsa da bu ikazları göz önünde bulundurarak ev veya iş yerinizde daha sağlıklı bir ortam yaratabilirsiniz.
Ev veya farklı ürünlerde en etkili temizlik yöntemlerinden biri kesinlikle sirkedir. Özellikle, su veya karbonat gibi ürünlerle karıştırıldığında çok daha etkili olduğu bilinir. Ancak buna rağmen bazı noktalar ve yüzeylerde kesinlikle kullanılmaması gerekmektedir. Haber7.com'un derlediği habere göre, o 8 yer şöyle:
1. Doğal taş ve ahşap yüzeyler
Sirkeyle asla temizlememeniz gereken şeyler arasında mermer ve granit gibi doğal taş ve ahşap yüzeyler yer alır. Doğal taş ve ahşap yüzeylerde sirke sürekli kullanımda çukurlaşmaya sebep olur
2. Harçlı yüzeyler
Sirke zamanla harcı aşındıracak ve yüzeyin bozulmasına neden olacaktır. Harçlı yüzeyler asidik özelliği olmayan bir temizleyici ile temizlemek en doğru seçenektir.