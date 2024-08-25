Bu zeytinlerin 24 tanesini 300 dolara satıyor

“Uzun yıllardır Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytin sektöründe faaliyet gösteren bir firmayız, uzun süren arge çalışmaları sonrasında yenilebilir altın kaplama zeytin ürettik. Zeytin kendi başına çok değerli bir ürün, biz zeytine dahada değer katmayı düşündük. Gerekli belgelerimizi aldık ve patent işlemlerini tamamladık. Ürünümüze şu anda yurtdışından çok yoğun talepler alıyoruz. Özellikle arap ülkelerinden çok yoğun talepler geliyor ve taleplere yetişemiyoruz. Bir kutusunu 500 dolardan satışa sunuyoruz” dedi.