Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 13 Eylül 2024 cuma TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 13 Eylül cuma TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 13 Eylül 2024
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Bizi Birleştiren Hayat
11:45 Bizi Birleştiren Hayat
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Bizi Birleştiren Hayat
01:15 Taş Kağıt Makas
03:15 Gelinim Mutfakta
05:15 Poyraz Karayel
TV8 yayın akışı 13 Eylül 2024
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Yabancı Sinema / El Dorado
11:00 Gazete Magazin Yaz
13:30 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
NOW yayın akışı 13 Eylül 2024
07:30 İlk Bakış
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Kötü Kan
01:30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
03:45 Yasak Elma
05:45 Şahane Hayatım
SHOW TV yayın akışı 13 Eylül 2024
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Aile
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Kızılcık Şerbeti
03:00 Siyah Kalp