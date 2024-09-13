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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 13 Eylül 2024 cuma TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 13 Eylül 2024 cuma TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 13 Eylül cuma TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 13 Eylül 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 13 Eylül 2024

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Bizi Birleştiren Hayat

11:45 Bizi Birleştiren Hayat

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Bizi Birleştiren Hayat

01:15 Taş Kağıt Makas

03:15 Gelinim Mutfakta

05:15 Poyraz Karayel

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 13 Eylül 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 13 Eylül 2024

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Yabancı Sinema / El Dorado

11:00 Gazete Magazin Yaz

13:30 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 13 Eylül 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 13 Eylül 2024

07:30 İlk Bakış

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

 19:00 NOW Ana Haber

20:00 Kötü Kan

01:30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

03:45 Yasak Elma

05:45 Şahane Hayatım

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 13 Eylül 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 13 Eylül 2024

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Aile

12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Kızılcık Şerbeti

03:00 Siyah Kalp

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