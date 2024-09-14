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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 14 Eylül 2024 cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 14 Eylül 2024 cumartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 14 Eylül cumartesi TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 14 Eylül 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 14 Eylül 2024

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Yumurcak Küçük Kovboy

15:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yalan

22:00 Mevlid Gecesi Özel

23:45 Bekle Beni Sevgilim

02:00 Güneşi Beklerken

04:00 Müzik Arası

05:00 Poyraz Karayel

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 14 Eylül 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 14 Eylül 2024

06:00 Dizi

07:30 Süper 1 Takım

07:45 Yabancı Sinema / Johnny Guitar

10:00 MasterChef Türkiye

13:15 Gazete Magazin

16:45 Parola Parola

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Parola Parola

02:45 Gazete Magazin

04:45 Yabancı Sinema

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 14 Eylül 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 14 Eylül 2024

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

13:45 Kötü Kan

16:30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yabani

000:15 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

02:30 Fatih Savaş İle Mevlid Kandili Özel

03:15 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

05:30 Yasak Elma

05:15 Şahane Hayatım

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 14 Eylül 2024 cumartesi TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 14 Eylül 2024

06:00 Yeni Gelin

08:00 Kuma

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Siyah Kalp

15:45 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

22:45 Kızılcık Şerbeti

01:45 Siyah Kalp

03:45 Kuma

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