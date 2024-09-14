Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 14 Eylül 2024 cumartesi TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 14 Eylül cumartesi TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 14 Eylül 2024
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Yumurcak Küçük Kovboy
15:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yalan
22:00 Mevlid Gecesi Özel
23:45 Bekle Beni Sevgilim
02:00 Güneşi Beklerken
04:00 Müzik Arası
05:00 Poyraz Karayel
TV8 yayın akışı 14 Eylül 2024
06:00 Dizi
07:30 Süper 1 Takım
07:45 Yabancı Sinema / Johnny Guitar
10:00 MasterChef Türkiye
13:15 Gazete Magazin
16:45 Parola Parola
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Parola Parola
02:45 Gazete Magazin
04:45 Yabancı Sinema
NOW yayın akışı 14 Eylül 2024
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
13:45 Kötü Kan
16:30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
000:15 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
02:30 Fatih Savaş İle Mevlid Kandili Özel
03:15 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
05:30 Yasak Elma
05:15 Şahane Hayatım
SHOW TV yayın akışı 14 Eylül 2024
06:00 Yeni Gelin
08:00 Kuma
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Siyah Kalp
15:45 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
22:45 Kızılcık Şerbeti
01:45 Siyah Kalp
03:45 Kuma