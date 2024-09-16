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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 16 Eylül 2024 pazartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 16 Eylül 2024 pazartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 16 Eylül pazartesi TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 16 Eylül 2024 pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 16 Eylül 2024

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Bizi Birleştiren Hayat

11:45 Bizi Birleştiren Hayat

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yalan

00:15 Dev Primatların Savaşı

02:00 Taş Kağıt Makas

04:15 Poyraz Karayel

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 16 Eylül 2024 pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 16 Eylül 2024

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

08:45 Aramızda Kalmasın

11:00 Gazete Magazin Yaz

13:30 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

02:30 Aramızda Kalmasın

04:30 Gazete Magazin Yaz

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 16 Eylül 2024 pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 16 Eylül 2024

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Leyla: Hayat… Aşk... Adalet…

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat… Aşk... Adalet…

22:45 Kötü Kan

01:30 Leyla: Hayat… Aşk... Adalet…

03:45 Mucize Doktor

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 16 Eylül 2024 pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 16 Eylül 2024

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Aile

12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Siyah Kalp

02:15 Kızılcık Şerbeti

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