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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 6 Eylül 2024 cuma TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 6 Eylül 2024 cuma TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 6 Eylül cuma TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 6 Eylül 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 6 Eylül 2024

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Hızlı Ve Öfkeli 8

22:45 Hızlı Ve Öfkeli 8

01:30 Taş Kağıt Makas

04:30 Kalbim Ege’de Kaldı

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 6 Eylül 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 6 Eylül 2024

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

21:45 ‘’Galler-Türkiye‘’ Uluslar Ligi / Canlı

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 6 Eylül 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 6 Eylül 2024

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Aşk Mantık İntikam

13:45 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

 19:00 NOW Ana Haber

20:00 Kötü Kan

02:15 Mucize Doktor

04:30 Yasak Elma

06:00 Şahane Hayatım

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 6 Eylül 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 6 Eylül 2024

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Aile

12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:00 Sıcak Takip

01:30 Sıcak Takip

02:45 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

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