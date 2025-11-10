Bugün TV’de hangi film ve dizi var? 10 Kasım yayın akışı; Kanal D , NOW TV, Show TV, TRT 1
10 Kasım’da televizyonda hangi film veya diziler var? Atatürk filmi var mı, işte bugün televizyonda yayınlanacak film dizi ve diğer programlar. 10 Kasım 2025 yayın akışı…
10 Kasım TV yayın akışı merak konusu. Atatürk’ü andığımız bu günde hangi kanalların Atatürk filmi vereceği de belli oldu.
Peki bugün televizyonda neler var, hangi film ve diziler var? İşte 10 Kasım 2025 yayın akışı…
10 Kasım Pazartesi TV yayın akışı – Akşam neler var?
- ATV: 20.00 Kuruluş Orhan
- Kanal D: 20.00 Uzak Şehir
- NOW TV: 20.00 Atatürk
- Show TV: 20.00 Bereketli Topraklar
- Star TV: 20.00 Batman Kara Şövalye Yükseliyor
- TRT 1: 20.00 Cennetin Çocukları
- TV8: 20.00 MasterChef Türkiye