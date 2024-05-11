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  4. Bugüne dikkat: Cep telefonları ve interneti etkileyecek! Güneş'teki patlamanın fotoğrafı yayınlandı

Bugüne dikkat: Cep telefonları ve interneti etkileyecek! Güneş'teki patlamanın fotoğrafı yayınlandı

Güneş'te çarşamba günü patlamalar gerçekleşti ve bu durum, önümüzdeki günlerde Dünya'yı etkileyecek güçlü bir jeomanyetik fırtınaya yol açabilir. Uzmanlar, bu fırtınanın cep telefonu şebekelerini, internet bağlantısını, GPS uydularını ve elektrik hatlarını olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıyor.

Bugüne dikkat: Cep telefonları ve interneti etkileyecek! Güneş'teki patlamanın fotoğrafı yayınlandı - Sayfa 1

Dünya’nın 19 yıl aradan sonra ilk kez Güneş’teki çok şiddetli patlamalara hedef olduğu, “jeomanyetik fırtına” diye tanımlanan bu patlamaların birçok zarara neden olabileceği açıklandı.

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Bugüne dikkat: Cep telefonları ve interneti etkileyecek! Güneş'teki patlamanın fotoğrafı yayınlandı - Sayfa 2

Milliyet'te yer alan habere göre çarşamba gününden bu yana etkili olan, hafta sonunu da kapsayacağı bildirilen jeomanyetik fırtına konusunda ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) bir uyarı yayımladı.

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Bugüne dikkat: Cep telefonları ve interneti etkileyecek! Güneş'teki patlamanın fotoğrafı yayınlandı - Sayfa 3

BÖYLE BİR UYARI 2005'TEN BERİ İLK KEZ YAYINLANDI

Bu tür bir uyarının, Dünya’nın yarım yüzyıl içinde en yüksek dozda radyasyona maruz kaldığı 2005’ten bu yana ilk kez yayımlandığı vurgulandı.

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Bugüne dikkat: Cep telefonları ve interneti etkileyecek! Güneş'teki patlamanın fotoğrafı yayınlandı - Sayfa 4

Bugün de zirveye çıkması beklenen Güneş’teki patlamaların ve koronal kütle püskürmelerinin (CME) yakından izlendiği dile getirildi.

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