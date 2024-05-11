Bugüne dikkat: Cep telefonları ve interneti etkileyecek! Güneş'teki patlamanın fotoğrafı yayınlandı
Güneş'te çarşamba günü patlamalar gerçekleşti ve bu durum, önümüzdeki günlerde Dünya'yı etkileyecek güçlü bir jeomanyetik fırtınaya yol açabilir. Uzmanlar, bu fırtınanın cep telefonu şebekelerini, internet bağlantısını, GPS uydularını ve elektrik hatlarını olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıyor.
Dünya’nın 19 yıl aradan sonra ilk kez Güneş’teki çok şiddetli patlamalara hedef olduğu, “jeomanyetik fırtına” diye tanımlanan bu patlamaların birçok zarara neden olabileceği açıklandı.
Milliyet'te yer alan habere göre çarşamba gününden bu yana etkili olan, hafta sonunu da kapsayacağı bildirilen jeomanyetik fırtına konusunda ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) bir uyarı yayımladı.
BÖYLE BİR UYARI 2005'TEN BERİ İLK KEZ YAYINLANDI
Bu tür bir uyarının, Dünya’nın yarım yüzyıl içinde en yüksek dozda radyasyona maruz kaldığı 2005’ten bu yana ilk kez yayımlandığı vurgulandı.
Bugün de zirveye çıkması beklenen Güneş’teki patlamaların ve koronal kütle püskürmelerinin (CME) yakından izlendiği dile getirildi.