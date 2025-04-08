Bulaşık makinelerini ilk günkü haline getirin! Uzmanlar 4 püf noktasını paylaştı. Pırıl pırıl oluyor

Her ne kadar bugüne kadar aklınıza bile gelmediyse, artık bulaşık makinelerinin içini temizlemenin de zamanı geldi. Artık bahar temizliğine makinelerinizi de dahil ederek hem makinenin daha temiz ve uzun ömürlü çalışmasını sağlayın, hem de kendi sağlığınızı düşünün. Peki bulaşık makineleri nasıl temizlenir, hangi detaylara dikkat etmek gerekiyor?