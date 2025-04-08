Bulaşık makinelerini ilk günkü haline getirin! Uzmanlar 4 püf noktasını paylaştı. Pırıl pırıl oluyor
Yaz ayı geliyor ve evlerde artık bahar temizlikleri başladı. Ancak gözden kaçırılan bir şey var. Çoğu kişi bulaşık makinelerinin bakımını yapmıyor. Bu da zaman içerisinde daha az verim alınması anlamına geliyor. Temizlik uzmanları, bulaşık makinesinin nasıl temizleneceğini püf noktalarıyla anlattı.
Soğuk ve yağmurlu kış ayı artık yavaş yavaş yerini yaz mevsimine bırakıyor. Özellikle yaz ayı geldiğinde gelenek haline gelen bahar temizliği de başlıyor. Evler baştan aşağı temizleniyor, perdeler yıkanıp banyolar pırıl pırıl yapılıyor.
Fakat çoğu kişinin unuttuğu önemli bir detay daha var. Neredeyse her gün çalışan ve sağlığımız için hijyenik olması büyük önem taşıyan bulaşık makinelerinin, düzenli aralıklarla temizlenmesi gerekiyor.
Her ne kadar bugüne kadar aklınıza bile gelmediyse, artık bulaşık makinelerinin içini temizlemenin de zamanı geldi. Artık bahar temizliğine makinelerinizi de dahil ederek hem makinenin daha temiz ve uzun ömürlü çalışmasını sağlayın, hem de kendi sağlığınızı düşünün. Peki bulaşık makineleri nasıl temizlenir, hangi detaylara dikkat etmek gerekiyor?
ACE Home Co CEO'su ve tesisat uzmanı Justin Cornforth bulaşık makineleri ile ilgili şöyle diyor:
“Bulaşıklarınız temiz görünse bile, bulaşık makineniz gizli bir kir yumağı barındırıyor olabilir. Evyelerdeki öğütücüler gibi değil, bulaşık makineleri filtreler ve düzgün tahliyeye bağlı çalışır. Bunlar ihmal edilirse, ‘temiz’ bulaşıklarınız bakteri yüklü suyla durulanıyor olabilir.” Gelin, detaylı temizlik nasıl yapılır yakından göz atalım: