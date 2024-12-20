Bulaşık makinelerinin içi pırıl pırıl oluyor. Bir fincan koyun, boşta çalıştırın: İlk günkü gibi...

Yiyecek ve içecek kalıntılarından kalma atıklar, zamanla çamaşır makinesinin içini de kirli bir hale getirir. Öyle ki performansı da zaman içerisinde düşüş gösterebilir. Buna karşılık dikkat etmeniz gereken bazı püf noktalar var. İşte temizlik uzmanlarından en iyi tüyolar…