  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Bulaşık makinelerinin içi pırıl pırıl oluyor. Bir fincan koyun, boşta çalıştırın: İlk günkü gibi...

Bulaşık makinelerinin içi pırıl pırıl oluyor. Bir fincan koyun, boşta çalıştırın: İlk günkü gibi...

Zamanla bulaşık makineleri kullanıma bağlı olarak kirlenebilir, eskisi kadar iyi performans göstermeyebilir. İşte çok basit yöntemle bulaşık makinelerindeki kiri pası söküp atın. Sadece bir fincan koyun ve boşta çalıştırın…

Bulaşık makinelerinin içi pırıl pırıl oluyor. Bir fincan koyun, boşta çalıştırın: İlk günkü gibi... - Sayfa 1

Ev içinde en çok kullanılan beyaz eşyalardan biri şüphe yok ki bulaşık makinesi. Eğer kalabalık bir aileyseniz özellikle günde birkaç kez bulaşık makinesi çalıştırabilirsiniz.

1 | 7
Bulaşık makinelerinin içi pırıl pırıl oluyor. Bir fincan koyun, boşta çalıştırın: İlk günkü gibi... - Sayfa 2

Yiyecek ve içecek kalıntılarından kalma atıklar, zamanla çamaşır makinesinin içini de kirli bir hale getirir. Öyle ki performansı da zaman içerisinde düşüş gösterebilir. Buna karşılık dikkat etmeniz gereken bazı püf noktalar var. İşte temizlik uzmanlarından en iyi tüyolar…

2 | 7
Bulaşık makinelerinin içi pırıl pırıl oluyor. Bir fincan koyun, boşta çalıştırın: İlk günkü gibi... - Sayfa 3

BULAŞIK MAKİNESİ TEMİZLİĞİNDE EN ETKİLİ FORMÜL

3 | 7
Bulaşık makinelerinin içi pırıl pırıl oluyor. Bir fincan koyun, boşta çalıştırın: İlk günkü gibi... - Sayfa 4

Bulaşık makinelerini düzenli bir şekilde temizleyerek, makinenizde bakteri ve küf birikmesinin de önüne geçebilirsiniz. Öyle ki çok kirli bir makinede yıkanan temiz tabak, bardak ve kaşıklarınız da mikrop kaparak çeşitli sorunlara yol açabilir.

4 | 7