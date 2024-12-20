Bulaşık makinelerinin içi pırıl pırıl oluyor. Bir fincan koyun, boşta çalıştırın: İlk günkü gibi...
Zamanla bulaşık makineleri kullanıma bağlı olarak kirlenebilir, eskisi kadar iyi performans göstermeyebilir. İşte çok basit yöntemle bulaşık makinelerindeki kiri pası söküp atın. Sadece bir fincan koyun ve boşta çalıştırın…
Ev içinde en çok kullanılan beyaz eşyalardan biri şüphe yok ki bulaşık makinesi. Eğer kalabalık bir aileyseniz özellikle günde birkaç kez bulaşık makinesi çalıştırabilirsiniz.
Yiyecek ve içecek kalıntılarından kalma atıklar, zamanla çamaşır makinesinin içini de kirli bir hale getirir. Öyle ki performansı da zaman içerisinde düşüş gösterebilir. Buna karşılık dikkat etmeniz gereken bazı püf noktalar var. İşte temizlik uzmanlarından en iyi tüyolar…