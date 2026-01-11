Bulduğu yöntemle kira derdinden kurtuldu, istediği evde bedavaya kalıyor

Alana Parrish’in bu tercihi sosyal medyada iki farklı görüşün ortaya çıkmasına neden oldu. Bazı kullanıcılar artan konut fiyatlarına karşı bu yöntemi "zekice ve cesur" bulurken; bir kesim ise sürekli ev değiştirmenin ve bir başkasının mahrem alanında yaşamanın stresli bir süreç olduğunu savunuyor. Uzmanlar ise Parrish’in hikayesinin, küresel kira baskısı altındaki modern bireyler için alternatif yaşam yollarının çarpıcı bir örneği olduğunu vurguluyor.