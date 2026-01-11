Bulduğu yöntemle kira derdinden kurtuldu, istediği evde bedavaya kalıyor
Dünya genelinde konut ve kira fiyatları tarihi zirvelere ulaşırken, barınma krizine karşı geliştirilen sıra dışı yöntemler dikkat çekiyor. 30 yaşındaki ABD’li Alana Parrish, "house-sitting" (ev bakıcılığı) adı verilen sistemle lüks konutlarda tek kuruş kira ödemeden yaşayarak gündeme oturdu.
Parrish, tatile çıkan veya mülkünden uzak kalan kişilerin evlerinde ücretsiz konaklayarak barınma maliyetini sıfıra indiriyor. Bu konaklama karşılığında ise mülklerin düzenini sağlıyor, genel temizlikle ilgileniyor ve evcil hayvanların bakımını üstleniyor. Bunun yanında ABD’nin farklı eyaletlerini bu yöntemle dolaşan Alana, özellikle New York gibi kira bedellerinin astronomik olduğu bölgelerde uzun süreler konaklama fırsatı buluyor.
Uzaktan çalışma modeli sayesinde gelir elde eden Parrish, sabit bir adres kavramını tamamen ortadan kaldırmış durumda. Ancak bu özgür yaşam tarzı, beraberinde ciddi bir operasyonel planlama gerektiriyor. Geliş ve ayrılış tarihlerini gün gün takip eden Alana, ev sahipleriyle temizlik standartlarından internet bağlantısına kadar her konuda kesintisiz iletişim kuruyor.
Ücretsiz konaklama modeli büyük bir ekonomik avantaj sunsa da sürecin her zaman pürüzsüz ilerlemediği belirtiliyor. Evler arasındaki geçiş tarihleri uyuşmadığında Parrish, konaklama masraflarını kendi bütçesinden karşılayarak otellerde kalmak zorunda kalıyor. Hizmetleri karşılığında genellikle bir ücret talep etmeyen Parrish, yalnızca çok özel talepler söz konusu olduğunda ödeme kabul ettiğini ifade ediyor. Genç kadına göre sistemin asıl kazancı, "kira ödemeden yaşamak" olarak tanımlanıyor. Evcil hayvan bakımı ise bu yaşam tarzının en temel sorumluluk alanı olarak öne çıkıyor.
Alana Parrish’in bu tercihi sosyal medyada iki farklı görüşün ortaya çıkmasına neden oldu. Bazı kullanıcılar artan konut fiyatlarına karşı bu yöntemi "zekice ve cesur" bulurken; bir kesim ise sürekli ev değiştirmenin ve bir başkasının mahrem alanında yaşamanın stresli bir süreç olduğunu savunuyor. Uzmanlar ise Parrish’in hikayesinin, küresel kira baskısı altındaki modern bireyler için alternatif yaşam yollarının çarpıcı bir örneği olduğunu vurguluyor.