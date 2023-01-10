Bulgaristan, 9 bin 940 sikkeyi iade etti
Bulgaristan’ın Burgaz kentinde, ülkeye kaçak olarak sokulurken el konulan Türkiye'ye ait 2 bin 940 adet sikke Türk makamlarına iade edildi.
Türkiye'den kaçırılan 2 bin 940 sikkenin iadesi için Burgaz Bölge Gümrük Müdürlüğü’nde bir tören düzenlendi.
Törene, Türkiye’nin Burgaz Başkonsolosu Senem Güzel, Kültür ve Turizm Bakanlığından Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz, Yurtdışı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürü Burcu Özdemir, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünden Arkeolog Veysi Gündüz ve Bulgar yetkililer katıldı.
Törende, Samsun'da kaçak kazılarla elde edilen ve Bulgaristan'a sokulan sikkelerin iadesine ilişkin protokol imzalandı.
Sikkelerin, milattan önce 1. yüzyıldaki Pontus Krallığı dönemine ait olduğu açıklandı. Daire Başkanı Boz, Türkiye'den kaçırılan sikkelerin iadesine ilişkin protokolü imzaladıklarını söyledi.