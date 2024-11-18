Bulgur pilavı hazırlarken ev hanımları aynı hatayı yapıyor! Bulgurun lezzetini kaçırıyormuş

Esnaf lokantası aşçılarına göre, bulgur pilavı hazırlarken bulguru pirinç gibi yıkamamak gerekiyor. Ancak çoğu ev hanımı bulguru suya ekliyor. Maalesef bu oldukça zararlı. Hem bulgurun besin değerini uçuruyor ve hem de lezzetinin yok olmasına yol açıyor. Peki iyi ama bulgur neden yıkanmaz?