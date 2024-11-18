Bulgur pilavı hazırlarken ev hanımları aynı hatayı yapıyor! Bulgurun lezzetini kaçırıyormuş
Esnaf lokantası aşçılarından bulgur pilavı yapan ev hanımlarına uyarı! Bulgurun besin değerini yok ediyor
Bulgur pilavı, geleneksel Türk mutfağının kadim yemekleri arasında gösterilmektedir. Pirince göre daha fazla besin değeri içerir ve tokluk hissiyatını artırır. Bu nedenle Anadolu topraklarında bulgur pilavı neredeyse her evde pişer.
Esnaf lokantası aşçılarına göre, bulgur pilavı hazırlarken bulguru pirinç gibi yıkamamak gerekiyor. Ancak çoğu ev hanımı bulguru suya ekliyor. Maalesef bu oldukça zararlı. Hem bulgurun besin değerini uçuruyor ve hem de lezzetinin yok olmasına yol açıyor. Peki iyi ama bulgur neden yıkanmaz?
Bulgurun suda bekletilmemesinin gerçek nedeni, bu işlemin paketlendiği esnada yapılıyor olmasından kaynaklı. Ayrıca bulgur, öğütülen bir gıda olduğu için yıkama işlemine fazladan ihiyaç duymaz. Bu nedenle market veya bakkallardan aldığımız paketli bulgurun yıkanması doğru değildir.