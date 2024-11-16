Bulgur, pirinç böcekleniyor mu? Böyle saklanırsa böcekler kokusundan kaçıyor, 2 yıl bozulmuyor
Kendi mutfağınızda bakliyatları saklarken ne yapacağınızı bilemiyor musunuz? İşte bulgur, pirinç, kuru fasulye gibi bakliyatların böceklenmesini önleyen bitki. Kokusu 2 yıl boyunca böcekleri yanına bile yaklaştırmıyor
Yaz, kış fark etmeksizsin mutfakta sıkça karşılaşılan problemlerin başında bulgur ve pirinç böceklenmesi gelir. Oysa doğru teknikleri uygulayarak bulgur ve pirinçlerinizi böceklerden koruyabilirsiniz. Yapmanız gereken yalnızca doğal bitkiyi kavonoza eklemek. Böyle saklanan bakliyatlar 2 yıl bozulmuyor, koku bile yapmıyor.
Bulgur ve pirinçlerin böceklenmesi, çoğu mutfakta karşı karşıya kalınan bir problem. Fakat pratik ve doğal bir bitki sayesinde pirinçlerinizi en az 2 yıl boyunca böcek ve haşelerden koruyabilirsiniz.
Bulgur ve pirinç sakladığınız kavonoz ya da kalıba ekleyeceğiniz 2-3 adet defne yaprağı sayesinde böcek ve haşereleri kimyasala ihtiyaç duymadan koruyabilirsiniz. İşte defne yaprağının pirinç ve bulgur üzerindeki etkisi:
DEFNE YAPRAĞI
Medicalpark.com.tr'de aktarılan bilgilere göre, Defne yaprağı A, C ve B6 vitamini kaynağıdır. Bunun yanı sıra az miktarda potasyum, kalsiyum, demir, manganez, bakır ve magnezyum içerir. Vitamin ve mineral içeriğinin yanı sıra lif ve antioksidan bileşikler bulundurur. Bu bileşenleri ile defne yaprağı bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcıdır. Vücutta antibakteriyel, antiviral ve antifungal işlev görür. Dolayısıyla vücuttaki iltihabı azaltmaya ve yara iyileşmesine katkıda bulunur. Defne yaprağının iştah açıcı, hazmı kolaylaştırıcı, kas gevşetici ve böcek öldürücü özellikleri bulunur. Ek olarak yapraklarından yapılan gargara ile diş çürüklerini önlemeye ve yapraklarının çiğnenmesi ile ağız kokularını gidermeye yardımcıdır.