Bulgur, pirinç böcekleniyor mu? Böyle saklanırsa böcekler kokusundan kaçıyor, 2 yıl bozulmuyor

DEFNE YAPRAĞI

Medicalpark.com.tr'de aktarılan bilgilere göre, Defne yaprağı A, C ve B6 vitamini kaynağıdır. Bunun yanı sıra az miktarda potasyum, kalsiyum, demir, manganez, bakır ve magnezyum içerir. Vitamin ve mineral içeriğinin yanı sıra lif ve antioksidan bileşikler bulundurur. Bu bileşenleri ile defne yaprağı bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcıdır. Vücutta antibakteriyel, antiviral ve antifungal işlev görür. Dolayısıyla vücuttaki iltihabı azaltmaya ve yara iyileşmesine katkıda bulunur. Defne yaprağının iştah açıcı, hazmı kolaylaştırıcı, kas gevşetici ve böcek öldürücü özellikleri bulunur. Ek olarak yapraklarından yapılan gargara ile diş çürüklerini önlemeye ve yapraklarının çiğnenmesi ile ağız kokularını gidermeye yardımcıdır.