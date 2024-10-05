Bunlara dikkat etmiyoruz. Fişi prize takarken artık iki kere düşüneceksiniz! Uzmanlar uyardı

Sıklıkla kullandığımız elektronik eşyalar, hiç beklemediğiniz anda olumsuz sonuçlar meydana getirebilir. Daha önce pek çok kez evde şarj sırasında patlayan telefon ve elektronik eşya haberlerini duymuşsunuzdur. İşte tüm bunların başınıza gelmemesi için dikkat etmeniz gereken hususlar var. Uzmanlar, şarj adaptörlerinin prize nasıl takılması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.