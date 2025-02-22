Bursa eksi 3'ü gördü, buz gibi soğuk havada ucuz alışveriş izdihamı: Metrelerce kuyruk oluştu
Bursa'da eksi 3 dereceyi bulan dondurucu soğuğa aldırış etmeyen vatandaşlar, açılışı yeni yapılan mağazada ucuz alışveriş için uzun kuyruk ve izdiham oluşturdu.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, ev eşyaları ve aletleri satan mağaza açılışa özel kampanya düzenleyince izdiham yaşandı. Metrelerce kuyruk oluştu.
Kentin yeni gözde yerleşim bölgesi Balkan Mahallesi'nde ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenledi.
İndirimi duyanlar, sabahın erken saatlerinde -2 derecedeki dondurucu soğuğa aldırış etmeden mağazanın önünde toplandı.
Uzun kuyruklar oluşturan kalabalık, içeri girmek isteyince izdiham yaşandı.
Vatandaşların birbiriyle yarıştığı o anlar böyle görüntülendi.
Firma sahibi Bekir Yetişen, "Ürünlerimizde yüzde 60-70 gibi bir indirim yaptık. Bugün burada bir şube açtık ve vatandaşlarımıza uygun fiyattan kampanya yapalım dedik. Kendileri bizi bu özel günde yalnız bırakmadılar. Bugün soğuk havaya rağmen yüzlerce kişi geldi. İlerleyen günlerde de bu tür kampanyalar yapacağız" dedi.