Burun tıkanıklığı nasıl nasıl geçer?
Medicana International Ankara Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Prof. Dr. Şemsettin Okuyucu, burun tıkanıklığı tedavisini anlatarak hem ilaç hem de cerrahi yöntemlerin kişiye özel planlandığını vurguluyor.
TEDAVİNİN AMACI
Prof. Dr. Şemsettin Okuyucu, burun hastalıklarının tedavisinde temel hedefin burun tıkanıklığını gidermek, nefes alma fonksiyonunu iyileştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek olduğunu belirtiyor. Tedavi, hastalığın türüne, şiddetine ve nedenine göre kişiye özel planlanıyor.
İLAÇ TEDAVİSİ
Prof. Dr. Okuyucu, özellikle alerjik ödemler ve iltihabi durumlarda ilaç tedavisinin etkili olduğunu ifade ediyor. İlaçlar, alerjinin yol açtığı şişlik ve iltihabı kontrol altına alarak burun tıkanıklığını azaltmayı hedefliyor.
CERRAHİ YÖNTEMLER
Yapısal sorunlarda cerrahinin ön plana çıktığını vurgulayan Prof. Dr. Okuyucu, mekanik tıkanıklıklar ve iskelet sistemindeki bozukluklara bağlı eğriliklerde cerrahi müdahalenin gerekli olduğunu söylüyor. Bu yöntemler arasında septoplasti, konka küçültme ve endoskopik polip çıkarma bulunuyor.