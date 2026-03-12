Burun tıkanıklığını hafife almayın: Burun neden tıkanır?

BURUN TIKANIKLIĞI YAŞAM KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR

Medicana Ataşehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Prof. Dr. Mehmet Eken, burun tıkanıklığının hem yetişkinlerde hem de çocuklarda sık görülen bir sorun olduğunu belirterek, “Burun tıkanıklığı günlük yaşamı olumsuz etkileyen bir problemdir” dedi.