Burun tıkanıklığını hafife almayın: Burun neden tıkanır?
Medicana Ataşehir Hastanesi’nden Prof. Dr. Mehmet Eken, burun tıkanıklığının fonksiyonel ve mekanik sebeplerinin doğru ayrımının tedavi sürecinde kritik olduğunu, hastaların uzman görüşü almalarının yaşam kalitesini artıracağını vurguladı.
BURUN TIKANIKLIĞI YAŞAM KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR
Medicana Ataşehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Prof. Dr. Mehmet Eken, burun tıkanıklığının hem yetişkinlerde hem de çocuklarda sık görülen bir sorun olduğunu belirterek, “Burun tıkanıklığı günlük yaşamı olumsuz etkileyen bir problemdir” dedi.
BURUN NEDEN TIKANIR?
FONKSİYONEL NEDENLER
Prof. Dr. Eken, “Burun tıkanıklığı fonksiyonel ve mekanik sebeplerden kaynaklanabilir. Fonksiyonel sebepler arasında nezle, grip ve sinüzit yer alır. Bu tür rahatsızlıklar ilaç tedavisi ile düzelir” ifadelerini kullandı.
ALERJİK NEDENLER
Prof. Dr. Eken, “Alerjiye bağlı burun tıkanıklıkları da ilaçlarla kontrol altına alınabilir” diyerek, alerjik hastalıkların düzenli takip edilmesi gerektiğini vurguladı.