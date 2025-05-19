‘Büyük deprem’ kehaneti Japonya’yı sarstı: Turistler rezervasyonları iptal etmeye başladı
Japonya manga dergisinin kehaneti ile sarsıldı. Çizgi roman dergisinin ‘büyük deprem’ yaşanacağı kehaneti turistlerde panik yarattı. Japonya’ta tatil planlayan turistler rezervasyonlarını iptal ediyor.
Japonya’da bir mangada temmuzda büyük bir deprem olacağı kehaneti, turistleri korkuttu. Ülkeye ziyaret edecek turistler panik yaratan iddialar sonrasında rezervasyonlarını iptal etmeye başladı.
Japonya’da “deprem” paniği turizmi vurdu
Japonya’da bir çizgi romanda yakın zamanda doğal bir afetin yaşanacağının iddia edilmesi üzerine bazı turistler rezervasyonlarını iptal etmeye başladı. Söz konusu mangada, “gerçek bir afet” yaşanacağı ifade ediliyordu.
Çizgi romanın kehanetleri yaşandı
CNN International’ın haberine göre, manga sanatçısı Ryo Tatsuki tarafından 1999 yılında yayınlanan “Gördüğüm Gelecek” (The Future I Saw) isimli çizgi romanda Mart 2011 için de büyük çaplı bir felaket uyarısında bulunulmuştu. 11 Mart 2011 tarihinde gerçekten bir deprem oldu; Tohoku bölgesinde yaşanan 9 büyüklüğündeki depremin ardından yıkıcı bir tsunami Japonya’yı vurdu.
Yeni deprem tahminini paylaştı
Söz konusu eserin 2021 yılında yayınlanan “tam sürümü” bir sonraki büyük depremin bu temmuz ayında yaşanacağını iddia etti. Bunun yanı sıra Japonya ve Hong Kong’daki medyumlar da benzer uyarılarda bulundu. Bu ise özellikle internet ortamında büyük bir paniğe sebep oldu, ardından bazı turistler bölgeye yapacakları seyahat ve ziyaretleri iptal etmeye başladı.