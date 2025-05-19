‘Büyük deprem’ kehaneti Japonya’yı sarstı: Turistler rezervasyonları iptal etmeye başladı

Yeni deprem tahminini paylaştı

Söz konusu eserin 2021 yılında yayınlanan “tam sürümü” bir sonraki büyük depremin bu temmuz ayında yaşanacağını iddia etti. Bunun yanı sıra Japonya ve Hong Kong’daki medyumlar da benzer uyarılarda bulundu. Bu ise özellikle internet ortamında büyük bir paniğe sebep oldu, ardından bazı turistler bölgeye yapacakları seyahat ve ziyaretleri iptal etmeye başladı.