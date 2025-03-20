Buzdolabındaki kötü kokuları yok etmenin sırrı: Meğer kimse bilmiyor; İçine az bir şey koyun yetiyor
Buzdolabındaki kötü kokular artık dert olmaktan çıkacak. Basit bir yöntem ve doğal malzeme kullanarak kötü kokuları yok edebilmek mümkün. Uzmanlar püf noktasını açıkladı.
Buzdolabının içinde yiyecek ve içecek dahil onlarca malzeme saklanıyor. Meyve, sebze, arta kalan yemekler, kola, soda, et ve tavuk bunlardan bazıları. Ancak zaman zaman dolabın içinde bıraktığınız veya unuttuğunuz yiyecekler, sası bir kokuya neden olabiliyor.
Kapağı açar açmaz karşılaştığınız bu kötü koku için en temel çözüm genel bir temizlik yapmak. Ancak uzmanlar, her evde bulunan basit bir malzeme ile kötü kokuların yok edilebileceğini söylüyor.
Tek bir kase içerisine az bir şey ekleyeceğiniz karbonat, bu kokuların giderilmesinde önemli bir rol oynuyor. Peki karışımı nasıl hazırlanıyor ve karbonat dolu kasenin kaç gün beklemesi gerekiyor?