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Buzdolabındaki kötü kokuları yok etmenin sırrı: Meğer kimse bilmiyor; İçine az bir şey koyun yetiyor

Buzdolabındaki kötü kokular artık dert olmaktan çıkacak. Basit bir yöntem ve doğal malzeme kullanarak kötü kokuları yok edebilmek mümkün. Uzmanlar püf noktasını açıkladı.

Buzdolabındaki kötü kokuları yok etmenin sırrı: Meğer kimse bilmiyor; İçine az bir şey koyun yetiyor - Sayfa 1

Buzdolabının içinde yiyecek ve içecek dahil onlarca malzeme saklanıyor. Meyve, sebze, arta kalan yemekler, kola, soda, et ve tavuk bunlardan bazıları. Ancak zaman zaman dolabın içinde bıraktığınız veya unuttuğunuz yiyecekler, sası bir kokuya neden olabiliyor.

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Buzdolabındaki kötü kokuları yok etmenin sırrı: Meğer kimse bilmiyor; İçine az bir şey koyun yetiyor - Sayfa 2

Kapağı açar açmaz karşılaştığınız bu kötü koku için en temel çözüm genel bir temizlik yapmak. Ancak uzmanlar, her evde bulunan basit bir malzeme ile kötü kokuların yok edilebileceğini söylüyor.

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Buzdolabındaki kötü kokuları yok etmenin sırrı: Meğer kimse bilmiyor; İçine az bir şey koyun yetiyor - Sayfa 3

Tek bir kase içerisine az bir şey ekleyeceğiniz karbonat, bu kokuların giderilmesinde önemli bir rol oynuyor. Peki karışımı nasıl hazırlanıyor ve karbonat dolu kasenin kaç gün beklemesi gerekiyor? 

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Buzdolabındaki kötü kokuları yok etmenin sırrı: Meğer kimse bilmiyor; İçine az bir şey koyun yetiyor - Sayfa 4

Pek çok temizlik alanında adını sıkça duyduğumuz karbonat, alkali bir madde olduğu için zorlu lekelerin çıkmasında önemli bir rol oynuyor. Ayrıca içerisinde bulundurduğu maddeler kötü kokuları giderme konusunda da usta…

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