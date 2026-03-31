Buzlu camın arkasından kurtulun: Katarakt nasıl tedavi edilir?
Dünya genelinde görme kaybının en yaygın nedenlerinden biri olan katarakt, modern tıp teknolojileri sayesinde artık dakikalar süren operasyonlarla tedavi edilebiliyor.
KATARAKT NEDİR VE NASIL OLUŞUR?
Gözümüzün içinde bulunan doğal merceğin saydamlığını kaybederek matlaşmasına katarakt adı verilir. Sağlıklı bir gözde mercek gelen ışığı kırarak retinaya odaklar ancak katarakt oluştuğunda bu geçirgenlik bozulur. Bulanıklaşan mercek, kişinin dünyayı buzlu bir camın arkasından izliyormuş gibi hissetmesine yol açar. Genellikle yaşa bağlı bir değişim olsa da mercek proteinlerinin yapısının bozulmasıyla ortaya çıkar. Bu durum zamanla ilerleyerek kişinin görme kalitesini ciddi şekilde düşürür.
KATARAKTIN BELİRTİLER NELERDİR?
Kataraktın en belirgin işareti, gözlük numarası değişse bile düzelmeyen yavaş ve ağrısız görme azalmasıdır. Hastalar genellikle renklerin soluklaştığını, gece sürüşlerinde ışıkların etrafında halkalar oluştuğunu fark ederler. Çift görme, derinlik algısında bozulma ve okuma yaparken daha fazla ışığa ihtiyaç duyma da sık rastlanan şikayetlerdir. Bazı durumlarda hastalar, yakını eskiden daha iyi görmeye başladıklarını ifade ederler ki bu kataraktın bir evresidir. Eğer bu belirtilerden birini yaşıyorsanız, vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmanız önerilir.
KATARAKT NEDEN OLUR?
En yaygın neden yaşlanma olsa da katarakt her yaş grubunda, hatta bebeklerde bile görülebilir. Diyabet gibi sistemik hastalıklar, uzun süreli kortizonlu ilaç kullanımı ve göze gelen fiziksel darbeler oluşumu hızlandırır. Güneşin ultraviyole ışınlarına korunmasız maruz kalmak ve sigara kullanımı da önemli risk faktörleri arasındadır. Ayrıca ailede katarakt öyküsü bulunması, genetik yatkınlık nedeniyle hastalığın daha erken yaşlarda görülmesine sebep olabilir. Göz içi iltihapları veya geçirilmiş göz ameliyatları da sekonder katarakt riskini artırır.
KATARAKT NASIL TEŞHİS EDİLİR?
Katarakt teşhisi, uzman bir göz doktoru tarafından yapılan kapsamlı bir rutin göz muayenesi ile kolayca konulabilir. Biyomikroskop adı verilen cihazla gözün ön segmenti incelenerek mercekteki opaklaşmanın derecesi belirlenir. Göz bebekleri damla ile büyütülerek merceğin tamamı ve göz arkasındaki retina tabakası detaylıca kontrol edilir. Bu muayene sırasında hastanın görme keskinliği ölçülür ve kataraktın hastanın günlük yaşamını ne kadar etkilediği saptanır. Erken teşhis, kataraktın başka göz sorunlarıyla karışmasını önlemek adına kritik öneme sahiptir.