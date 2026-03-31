Buzlu camın arkasından kurtulun: Katarakt nasıl tedavi edilir?

KATARAKT NEDEN OLUR?



En yaygın neden yaşlanma olsa da katarakt her yaş grubunda, hatta bebeklerde bile görülebilir. Diyabet gibi sistemik hastalıklar, uzun süreli kortizonlu ilaç kullanımı ve göze gelen fiziksel darbeler oluşumu hızlandırır. Güneşin ultraviyole ışınlarına korunmasız maruz kalmak ve sigara kullanımı da önemli risk faktörleri arasındadır. Ayrıca ailede katarakt öyküsü bulunması, genetik yatkınlık nedeniyle hastalığın daha erken yaşlarda görülmesine sebep olabilir. Göz içi iltihapları veya geçirilmiş göz ameliyatları da sekonder katarakt riskini artırır.