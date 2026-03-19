C vitamini eksikliği vücudu nasıl etkiler? C vitamini eksikliği halsizlik yapar mı?
C vitamini eksikliği, bağışıklık sisteminden cilt ve diş sağlığına, kas ve eklem fonksiyonlarından ruh hâline kadar vücudun birçok alanını etkiliyor. Medicana Çamlıca Hastanesi Doç. Dr. Emel Atar, yetersiz C vitamini alımının kronik yorgunluk, yavaş iyileşen yaralar ve saç-tırnak problemlerine yol açabileceğini vurguluyor.
C VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NEDİR?
C vitamini, vücudun kendi başına üretemediği ve mutlaka besinlerle alınması gereken hayati bir vitamindir. Eksikliği, kolajen üretimini ve metabolik dengeleri olumsuz etkiler, bağ dokularında zayıflama meydana gelir. Uzun vadede cilt, damar, eklem ve diş sağlığı ciddi şekilde etkilenebilir. Medicana Çamlıca Hastanesi Doç. Dr. Emel Atar, özellikle dengeli beslenmenin ve gerekli takviyelerin eksikliğin önlenmesinde kritik rol oynadığını belirtiyor.
C VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNDE NE YAŞANIR?
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ZAYIFLAR
C vitamini, bağışıklık sistemi hücrelerinin etkin çalışması için gereklidir. Eksikliği durumunda vücut, bakterilere ve virüslere karşı savunmasız hale gelir, enfeksiyonlar daha sık görülür. Sık grip, soğuk algınlığı veya enfeksiyon geçiren kişilerde bu vitaminin seviyesi mutlaka kontrol edilmelidir. Medicana Çamlıca Hastanesi Doç. Dr. Emel Atar, bağışıklığı güçlendirmek için C vitamini alımının önemine dikkat çekiyor.
KRONİK YORGUNLUK VE HALSİZLİK
C vitamini eksikliği, sürekli yorgunluk ve bitkinlik hissi yaratır. Enerji seviyesinin düşmesi, günlük yaşam ve iş performansını olumsuz etkiler. Bu durum çoğu zaman ihmal edilse de, vitamin desteğiyle enerji seviyeleri normale dönebilir. Medicana Çamlıca Hastanesi Doç. Dr. Emel Atar, özellikle halsizlik ve bitkinlik yaşayan kişilerin vitamin seviyelerini gözden geçirmesi gerektiğini vurguluyor.
CİLT VE DAMAR SAĞLIĞI BOZULUR
Eksik C vitamini, kolajen üretimini düşürdüğü için ciltte elastikiyet kaybı ve kuruluk görülür. Aynı zamanda damarlar zayıflar, küçük kanamalar ve morluklar kolay oluşur. Bu belirtiler, eksikliğin gözle görülen ilk işaretlerinden biridir. Medicana Çamlıca Hastanesi Doç. Dr. Emel Atar, cilt ve damar sağlığını korumak için yeterli C vitamini alımının şart olduğunu söylüyor.