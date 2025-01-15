Çağımızda her üç çocuktan biri miyop! Çocuklarda miyop belirtileri neler?

BBC News'in haberine göre araştırmacılar, çocukların ekran başında daha fazla, açık havada ise daha az zaman geçirmelerine neden olduğu için Covid karantinalarının görme yetisi üzerinde olumsuz bir etki yarattığını söylüyor. Çalışma, miyopluğun giderek büyüyen küresel bir sağlık sorunu olduğu ve 2050 yılına kadar milyonlarca çocuğu daha etkileyeceği uyarısında bulunuyor. Çocuklar arasında miyop en fazla Asya'da yaygın. Japonya'daki çocukların yüzde 85'i, Güney Kore'deki çocukların yüzde 73'ü, Çin ve Rusya'da ise yüzde 40'tan fazlası miyop. Paraguay ve Uganda yaklaşık yüzde 1 ile en düşük miyopluk seviyelerine sahipken, İngiltere ve ABD'de bu oran yüzde 15 civarında.