  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Çağımızın hastalığı boyun ağrısına son: 10 adımda ağrıyı azaltma yöntemi

Çağımızın hastalığı boyun ağrısına son: 10 adımda ağrıyı azaltma yöntemi

Günümüzde masa başı çalışanların, akıllı telefon kullanıcılarının ve stresli yaşam sürenlerin en büyük ortak sorunu haline gelen boyun ağrıları, yaşam kalitesini ciddi oranda düşürebiliyor. Genellikle kas zorlanmaları, duruş bozuklukları veya uzun süre aynı pozisyonda kalmaktan kaynaklanan bu ağrılar, doğru yaklaşımlarla evde bile hafifletilebiliyor. Boyun bölgesi, başın ağırlığını taşıyan hassas bir yapıya sahip olduğundan, ağrıların kronikleşmeden müdahale edilmesi büyük önem taşıyor. İşte boyun ağrısını geçirmek ve boyun sağlığını korumak için 10 adımda kapsamlı rehber...

Çağımızın hastalığı boyun ağrısına son: 10 adımda ağrıyı azaltma yöntemi - Sayfa 1

1- DİNLENME VE DOĞRU DURUŞ

Boyun ağrılarının birçoğu kasların aşırı zorlanmasından kaynaklanır. Ağrı başladığında boynu zorlayan hareketlerden kaçınmak ve kısa süreli (1-2 gün) istirahat etmek, kasların kendini toparlamasına yardımcı olur. Ancak uzun süreli hareketsizlikten kaçınmalı, boynu destekleyen yastıklar kullanılarak duruş bozuklukları düzeltilmelidir.

1 | 10
Çağımızın hastalığı boyun ağrısına son: 10 adımda ağrıyı azaltma yöntemi - Sayfa 2

2- SICAK VE SOĞUK UYGULAMA DENGESİ

Akut ağrılarda, yani yeni başlayan boyun tutulmalarında ilk 24-48 saat buz uygulaması (soğuk kompres) ödemi azaltmaya yardımcı olur. Daha sonraki süreçte veya kronik kas ağrılarında sıcak duş, sıcak su torbası veya havlu uygulamak kasları gevşetir, kan akışını hızlandırarak spazmı çözer.

2 | 10
Çağımızın hastalığı boyun ağrısına son: 10 adımda ağrıyı azaltma yöntemi - Sayfa 3

3- BOYUN ESNETME EGZERSİZLERİ

Boyun kaslarını rahatlatmak için yapılan hafif esnetme hareketleri oldukça etkilidir. Başın yavaşça sağa-sola, öne-arkaya eğilmesi ve omuzları geriye doğru yuvarlama egzersizleri kas spazmlarını azaltır. Bu egzersizler, boyun kaslarının esnekliğini artırarak tutulmaları önler.

3 | 10
Çağımızın hastalığı boyun ağrısına son: 10 adımda ağrıyı azaltma yöntemi - Sayfa 4

4- AĞRI KESİCİ VE KAS GEVŞETİCİ KREMLER

 

Boyun bölgesine mentollü, kapsaisin içeren veya ısıtıcı etkili kremlerle nazikçe masaj yapmak kan dolaşımını hızlandırır ve ağrıyı hafifletir. Kremler, kasları gevşeterek boynun hareket kabiliyetini geri kazandırır.

4 | 10