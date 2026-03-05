Çağımızın hastalığı fibromiyalji: Uzmanından ağrıları hafifletmenin yolları
Medicana Zincirlikuyu Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Mert Sancar, fibromiyalji tedavisinde tek yönlü değil, multidisipliner bir yaklaşımın esas alınması gerektiğini belirtiyor. Sancar, hastalığın sadece fiziksel değil, psikolojik ve sosyal boyutlarıyla da ele alınmasının tedavi başarısını artırdığını ifade ediyor.
FİBROMİYALJİ NEDİR?
Fibromiyalji, yaygın kas ve eklem ağrıları, sürekli yorgunluk, uyku bozuklukları ve bazen baş ağrısı, konsantrasyon güçlüğü gibi şikayetlerle kendini gösteren kronik bir ağrı sendromudur.
İLAÇ TEDAVİSİ SEMPTOM KONTROLÜNDE ETKİLİ
Uzm. Dr. Mert Sancar’a göre fibromiyaljide ilaç tedavisi, özellikle ağrı, uyku bozukluğu ve yorgunluk gibi temel şikayetlerin kontrol altına alınmasında önemli rol oynuyor. Ancak ilaçların tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Sancar, tedavinin mutlaka diğer destekleyici yöntemlerle birlikte planlanması gerektiğini dile getiriyor.
EGZERSİZ UZUN VADELİ TEDAVİNİN TEMEL TAŞI
Fibromiyaljiyle mücadelede düzenli egzersizin kritik öneme sahip olduğunu belirten Sancar, kontrollü fiziksel aktivitenin hem ağrıyı azalttığını hem de hastaların genel yaşam kalitesini yükselttiğini söylüyor. Özellikle uzun vadede kalıcı iyilik hali için hareketin vazgeçilmez olduğunu vurguluyor.
PİLATES VE YÜZME ÖNERİLEN AKTİVİTELER ARASINDA
Uzman görüşüne göre pilates, yüzme, yoga ve bisiklet gibi düşük tempolu ama düzenli yapılan egzersizler fibromiyalji hastalarında olumlu sonuçlar veriyor. Bu tür aktivitelerin kas dayanıklılığını artırdığı, stres seviyesini düşürdüğü ve uyku düzenine katkı sağladığı belirtiliyor. Ev ortamında yapılabilecek basit egzersizlerin dahi sürece destek sunduğu ifade ediliyor.