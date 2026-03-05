Çağımızın hastalığı fibromiyalji: Uzmanından ağrıları hafifletmenin yolları

PİLATES VE YÜZME ÖNERİLEN AKTİVİTELER ARASINDA

Uzman görüşüne göre pilates, yüzme, yoga ve bisiklet gibi düşük tempolu ama düzenli yapılan egzersizler fibromiyalji hastalarında olumlu sonuçlar veriyor. Bu tür aktivitelerin kas dayanıklılığını artırdığı, stres seviyesini düşürdüğü ve uyku düzenine katkı sağladığı belirtiliyor. Ev ortamında yapılabilecek basit egzersizlerin dahi sürece destek sunduğu ifade ediliyor.