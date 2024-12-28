Çağımızın hastalığı: Tenişçi dirseği nedir?Tenisçi dirseğinin belirtileri nelerdir?

Tenisçi dirseğine neden olabilecek hareketler nelerdir?

Dikiş dikmek, klavye ve mouse kullanmak, resim çizmek, tamir aletleri kullanmak, keman ve gitar çalmak, özellikle et gibi yiyecekler doğramak, ahşap oymak, tenis gibi raket ile oynanan sporlar yapmak, tuğla örmek, ağır yük kaldırmak tenisçi dirseğine neden olabilir.