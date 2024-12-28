Çağımızın hastalığı: Tenişçi dirseği nedir?Tenisçi dirseğinin belirtileri nelerdir?
Tenisçi dirseği ya da tıptaki adıyla lateral epikondilit, tendonlara aşırı yüklenildiğinde ortaya çıkarak inflamasyon, dejenerasyon ve yırtılmaya yol açan aşırı kullanım yaralanmalarıdır. Tenisçi dirseği sadece tenis sporcularının değil hemen herkesin başına gelebilen bir sorundur. Adının tenisçi dirseği olmasının sebebi bu hastalığın kollarının ve bileklerini sık kullanan tenisçilerde daha fazla görülmesidir. Peki, tenisçi dirseğinin belirtileri nelerdir? Tenisçi dirseği nasıl tedavi edilir? İşte, tenisçi dirseğine dair detaylar...
Tenisçi dirseği nedir?
Dirseğin dış kısmındaki kemik çıkıntısına bağlı olan tendonların aşırı kullanımı sonucu ortaya çıkan bir ağrı ve iltihap durumuna tenisçi dirseği adı verilir. Tenisçi dirseğinin tıptaki adı lateral epikondilittir. Tenisçi dirseği, fizik tedavi veya cerrahi gibi farklı yaklaşımlarla tedavi edilebilir.
Tenisçi dirseğinin belirtileri nelerdir?
- Dirseğin dış bölümünden bileğe kadar giden yanma ve ağrı
- Kolu uzatırken ağrı hissi ve sertlik
- Hassasiyet
- Dirsek ekleminde şişlik
- Kuvvet kaybı ve kavrama güçlüğü tenisçi dirseğinin belirtilerindendir.
Tenisçi dirseğine neden olabilecek hareketler nelerdir?
Dikiş dikmek, klavye ve mouse kullanmak, resim çizmek, tamir aletleri kullanmak, keman ve gitar çalmak, özellikle et gibi yiyecekler doğramak, ahşap oymak, tenis gibi raket ile oynanan sporlar yapmak, tuğla örmek, ağır yük kaldırmak tenisçi dirseğine neden olabilir.