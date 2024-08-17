Cam bardaklardaki çay lekelerini anında yok eden yöntem! En etkili yöntemler arasındaymış
Uyguladığınızda cam bardağınızın ilk günkü gibi parıl parıl parladığını göreceksiniz. İşte **çay** lekerinden anında kurtaran en etkili yöntem
Fakat aklınızdan çıkarmayın, farklı bir temizlik ürünü kullanmadan evvel bardağınızın elverişli olduğundan emin olun.
Bu yazımızda sizlere cam bardaklardaki çay lekelerini anında parlatmanın en etkili yöntemlerinden söz edeceğiz. Çay lekeleri, cam bardağın iç ve dış yüzeyinde zaman içerisinde oluşan ve sıkça karşı karşıya kalınan bir problemdir. Ancak korkmanıza ve endişe etmenize hiç gerek yok çünkü bu inatçı lekelerle başa çıkmanın etkili yöntemleri bulunmaktadır.
Cam bardaklardaki çay lekelerini ve izlerini çıkarmak genellikle zahmetli olduğu için çoğu kişi, kimyasal ürünlere başvuruyor. Ancak çamaşır suyu gibi kimyasal ürünleri kullanmak isteyenler için temizlik gurmelerinin doğal önerileri var: Sirkeli su.
1. SİRKELİ SU
Cam bardaklarınızı sirkeli sıcak suya batırın. Uzman isim sirkeli su hakkında şöyle dedi: fincanlarımı, çaydanlıklarımı ve paslanmaz çelik seyahat kupamı bu şekilde temizliyorum. Bir sünger veya yumuşak aşındırıcı bir sünger/fırça alın, ovalayın ve sıcak suyla durulayın. Hemen çıkıyor. Kahve makineleri, lekeleri çıkarmak için cihazlarını bu şekilde temizlemeyi öneriyorum. Çay için de işe yarıyor.