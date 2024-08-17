Cam bardaklardaki çay lekelerini anında yok eden yöntem! En etkili yöntemler arasındaymış

1. SİRKELİ SU

Cam bardaklarınızı sirkeli sıcak suya batırın. Uzman isim sirkeli su hakkında şöyle dedi: fincanlarımı, çaydanlıklarımı ve paslanmaz çelik seyahat kupamı bu şekilde temizliyorum. Bir sünger veya yumuşak aşındırıcı bir sünger/fırça alın, ovalayın ve sıcak suyla durulayın. Hemen çıkıyor. Kahve makineleri, lekeleri çıkarmak için cihazlarını bu şekilde temizlemeyi öneriyorum. Çay için de işe yarıyor.