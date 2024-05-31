Çam fıstığının bilinmeyen faydaları!
Çam fıstığı, fıstık çamının kozalaklarından yetişen, sert kabukları kırılarak elde edilen bir besindir. 100 gram çam fıstığında ortalama 60 gram yağ, 14 gram protein, 597 mg potasyum, vitaminler ve mineraller yer alır. Peki, çam fıstığının faydaları nelerdir? İşte detaylar…
Çam fıstığı nedir?
Çam fıstığı, fıstık çamı adı verilen ağaçların sahip oldukları kozakların içerisinden çıkartılan çam fıstığı ağacının tohumlarıdır. Çam fıstığı, dolmalık fıstık ve kunar olarak da adlandırılır.
Çam fıstığının sağlığa faydaları nelerdir?
Çam fıstığı, yağ asidi içeriği sayesinde iştahı bastırır ve kilo vermeye yardımcı olur.
Çam fıstığındaki besin maddeleri enerjiyi artırırken, magnezyum ve protein gibi diğer önemli mineraller kalp krizlerini ve şeker hastalığını önlemeye yardımcı olur.
Karmaşık bir moleküle sahip olan bu besinin vücutta parçalanması daha uzun sürer. Bu sayede tükenmişliğe neden olmadan sürekli ve uzun süreli enerji sağlar.
Çam fıstığı kolesterolü destekler ve kötü kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olur.
İçeriğindeki vitamini, yaralanmadan sonra kanamayı önlemek için kan pıhtılarının oluşmasına yardımcı olurken, E vitamini oksijen taşınması için önemli olan kırmızı kan hücrelerinin üretilmesini sağlar.
Araştırmalara göre, her gün çam fıstığı yemek tip 2 diyabetin kontrolüne yardımcı olabilir.
Vücuttaki romatizmal ağrılara iyi gelir.
Hamilelikte bebeğin gelişimine destek olur.
Yüksek miktardaki C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.
Çam fıstığı beyin sağlığını destekler.
İçeriğindeki magnezyum ile kansere karşı savaşır, kanser riskinin azalmasını sağlar.