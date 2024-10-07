Çamaşır suyu efsanesini çürüten yöntem! Sadece 2 malzeme yetiyor, pırıl pırıl yapıyor

Sadece hijyen için de değil. Çamaşır suyu aynı zamanda sağlık için de büyük bir risk. Öte yandan bu tür sert kimyasallar, beyazlattığı yerleri zamanla yeniden sarı renge dönüştürebilecek malzemelere sahip. Bu nedenle daha doğal ve sağlıklı yöntemi tercih etmeniz gerekiyor. Bunun için de gelin yapmanız gerekenlere yakından göz atalım: