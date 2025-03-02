Çamaşır yıkarken çoğu kişi bu hatayı yapıyor. Sakın bunları bir arada yıkamayın. Uzmanlar uyardı

Elbette her makine yapay zeka ile çalışmıyor. Ülkemizde özellikle tüketicilerin büyük çoğunluğu halen yıllar önce aldığı çamaşır makinelerini kullanıyor. Dolayısıyla yazılım ve programları da eski koşullara göre ayarlanmış durumda. Hemen hemen her makinede hassas çamaşırlar için çeşitli modlar bulunuyor.