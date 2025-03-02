Çamaşır yıkarken çoğu kişi bu hatayı yapıyor. Sakın bunları bir arada yıkamayın. Uzmanlar uyardı
Çamaşır makinelerinden hassas kıyafetleri yıkamak için “Hassas Yıkama”, “İpek”, “Yünlü” şeklinde birbirleriyle aynı özelliği taşıyan modlar bulunuyor. Uzmanlar, bu modlardan herhangi birinde yıkama yapılırken dikkat edilmesi gereken püf noktaları açıkladı.
Çamaşır makineleri, gelişen teknolojilerle birlikte çok daha akıllı hale geldi. Düşünün ki son dönemde yeni makineler yapay zeka sayesinde çamaşırları ayırt edebiliyor, kendi kendine programlama yapıp en iyi şekilde çıkarıyor.
Elbette her makine yapay zeka ile çalışmıyor. Ülkemizde özellikle tüketicilerin büyük çoğunluğu halen yıllar önce aldığı çamaşır makinelerini kullanıyor. Dolayısıyla yazılım ve programları da eski koşullara göre ayarlanmış durumda. Hemen hemen her makinede hassas çamaşırlar için çeşitli modlar bulunuyor.
Genelde markalar arasında bu modlar farklı adlar ile karşımıza çıkıyor. Temizlik uzmanlarına göre hassas yıkama yaparken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar var. Peki bunlar neler?