Çanakkaleliler’in sır gibi sakladığı lezzet ; Patlıcanla hazırlanıyor tadına doyulmuyor
Çanakkale’de köylülerin yıllardır sır gibi sakladığı patlıcan kapama yemeği böyle hazırlanırsa daha lezzetli oluyor
Mevsimi tam geçmeden son patlıcanları değerlendirmek isteyenler Çanakkale usulü bu yemeğin hazırlıklarını yapıyor. Taze bahçe patlıcanları toplandıktan sonra irileri ayıklanarak Çanakkale patlıcan kapama için ayrılıyor.
nefisyemektarifleri.com’da yer alan lezzetli tarife göre patlıcanlardan nefis patlıcan kapama yemeği hazırlanıyor. Patlıcan kapama için gereken malzemeler şunlar:
- 4 adet patlıcan
- 1 adet soğan
- 2 adet çarliston biber
- 2 adet kapya biber
- 500 g kuşbaşı et
- 1 diş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 4 yemek kaşığı domates rendesi
- 2 adet patates
- Tuz
- Karabiber
- Pul biber
Kızartmak için;
- sıvı yağ
PATLICAN KAPAMANIN HAZIRLANIŞI
Tenceremizi ocağa alarak ısıtalım. Daha sonra kuşbaşı etleri ilave edelim ve tencerenin kapağını kapatalım. Etler suyunu salıp tekrar çekene kadar arada karıştırarak pişirelim.
Suyunu çeken etlere 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ, doğramış olduğumuz biberler, kuru soğan ve biber salçasını ilave ederek karıştıralım.