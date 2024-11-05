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  4. Çanakkaleliler’in sır gibi sakladığı lezzet ; Patlıcanla hazırlanıyor tadına doyulmuyor

Çanakkaleliler’in sır gibi sakladığı lezzet ; Patlıcanla hazırlanıyor tadına doyulmuyor

Çanakkale’de köylülerin yıllardır sır gibi sakladığı patlıcan kapama yemeği böyle hazırlanırsa daha lezzetli oluyor

Çanakkaleliler’in sır gibi sakladığı lezzet ; Patlıcanla hazırlanıyor tadına doyulmuyor - Sayfa 1

Mevsimi tam geçmeden son patlıcanları değerlendirmek isteyenler Çanakkale usulü bu yemeğin hazırlıklarını yapıyor. Taze bahçe patlıcanları toplandıktan sonra irileri ayıklanarak Çanakkale patlıcan kapama için ayrılıyor.

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Çanakkaleliler’in sır gibi sakladığı lezzet ; Patlıcanla hazırlanıyor tadına doyulmuyor - Sayfa 2

nefisyemektarifleri.com’da yer alan lezzetli tarife göre patlıcanlardan nefis patlıcan kapama yemeği hazırlanıyor. Patlıcan kapama için gereken malzemeler şunlar:

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Çanakkaleliler’in sır gibi sakladığı lezzet ; Patlıcanla hazırlanıyor tadına doyulmuyor - Sayfa 3
  • 4 adet patlıcan
  • 1 adet soğan
  • 2 adet çarliston biber
  • 2 adet kapya biber
  • 500 g kuşbaşı et
  • 1 diş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 4 yemek kaşığı domates rendesi
  • 2 adet patates
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber

Kızartmak için;

  • sıvı yağ

 

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Çanakkaleliler’in sır gibi sakladığı lezzet ; Patlıcanla hazırlanıyor tadına doyulmuyor - Sayfa 4

PATLICAN KAPAMANIN HAZIRLANIŞI

Tenceremizi ocağa alarak ısıtalım. Daha sonra kuşbaşı etleri ilave edelim ve tencerenin kapağını kapatalım. Etler suyunu salıp tekrar çekene kadar arada karıştırarak pişirelim.

Suyunu çeken etlere 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ, doğramış olduğumuz biberler, kuru soğan ve biber salçasını ilave ederek karıştıralım.

 

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