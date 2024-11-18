Canan Karatay her sabah 1 bardak içtiğini açıkladı: Amerika'da da çokça tüketiliyormuş
Uzman doktor Canan Karatay, her sabah aç karnına bir bardak kemik suyu içtiğini açıkladı. Bağışıklığı güçlendirmek adına her gün özel bir içecek hazırlayıp tükettiğini aktaran Karatay, içeceğin tarifini vermeyi de ihmal etmedi
Her açıklamasıyla gündem olan Canan Karatay, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımla yine çokça konuşuldu. İç Hastalıkları ve Kalp uzmanı Canan Karatay, bağışıklığı kuvvetlendiren, kemikleri taş gibi yapan, hormonların dengesini sağlayan natürel kemik suyunun tarifini ilk kez verdi.
Canan Karatay'ın her sabah içmeyi ihmal etmediği işte o karışım:
Kelle paça en doğal kolajendir, mineral doludur, kemiğin tüm mineralleri ona geçer. Ben ‘kelle paça’ dediğim zaman insanlar benimle alay ediyor. Etsinler ne yapalım...
Kelle paça içemeyenler kemik suyuyla da doğal yoldan kolajen alabilir. Kasaptan kemik alıp onu 3-6 saat arası kaynatıp suyu içilebilir.
Biz yaz kış her sabah kemik suyu içeriz. Bir kupa dolusu kemik suyuna yarım limon sıkarız. Bir çay kaşığı da kristal kaya tuzu koyarız. Her sabah kahvaltıdan önce onu içeriz. Bu içecek, vücudun hastalıklara karşı direncini, kemikleri, kasları, kas bağlarını güçlendiriyor. Hormonları rahatlatıyor.