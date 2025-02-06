Canan Karatay ısrarla önerdi - Kış boyunca mutlaka tüketin... Tam koruma sağlıyor

Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Canan Karatay, bugüne kadar turşu, zeytinyağı ve zeytin gibi pek çok doğal ürünü önerdi. Ancak içlerinden biri çok daha fazla dikkat çekiyor: Elma sirkesi. Pek çok derde deva elma sirkesi yemeklerde, salatarda kullanıldığı gibi farklı kullanım alanlarına da sahip. İşte elma sirkesi hakkında merak edilen tüm detaylar.