Canan Karatay ısrarla önerdi - Kış boyunca mutlaka tüketin... Tam koruma sağlıyor
Profesör doktor Canan Karatay tarafından tavsiye edilen besinlerden elma sirkesi dikkat çekiyor. Kış boyunca tam koruma sağlayan elma sirkesi güçlü bir bağışıklık sisteminin de olmazsa olmazı. İşte elma sirkesinin kullanım alanları
Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Canan Karatay, bugüne kadar turşu, zeytinyağı ve zeytin gibi pek çok doğal ürünü önerdi. Ancak içlerinden biri çok daha fazla dikkat çekiyor: Elma sirkesi. Pek çok derde deva elma sirkesi yemeklerde, salatarda kullanıldığı gibi farklı kullanım alanlarına da sahip. İşte elma sirkesi hakkında merak edilen tüm detaylar.
ELMA SİRKESİ NASIL YAPILIR?
Elmaları, şekeri ve mayayı bir araya getirirek fermente olmasını sağladığınızda elma sirkesi meydana gelir. Maya, birkaç hafta içinde şekeri sindirerek alkol ortaya çıkarır. Bu tepkime olduğunda, natürel bakteriler alkolü asetik aside dönüştürerek elma sirkesine keskin kokusunu ve tadını sağlar.
Sirke, asırlar boyunca turşu yapma, gıda muhafaza etme, ilaç ve daha fazlası için kullanılmıştır ve bunun geçerli pek çok nedeni bulunur. Hala günümüzde, antimikrobiyal ve antioksidan kabiliyetleri sayesinde elma sirkesi hem sağlık hem de ev hilesi olarak popülerlik kazanmıştır.