Canan Karatay'a göre en faydalı turşu. Peki kütür kütür olması için nasıl hazırlanmalı?
Uzman doktor Canan Karatay'ın tavsiye ettiği beslenme programına göre yapılan lahana turşusu, kandaki kolesterol dengesini sağlar. İçerdiği çok sayıda mineral ve C vitamini sayesinde soğuk algınlığına iyi gelir.
Canan Karatay için en sağlıklı turşu lahanadan yapılıyor. Karatay'ın reçetesi sağlıklı beslenme önerileri çerçevesinde şekilleniyor. Bu öneriler doğrultusunda hazırlanan lahana turşusu, özellikle spor aktiviteleri, fiziksel aktiviteler gibi kuvvet gerektiren durumlarda enerji sağlıyor.
Evde kendi mutfağınızda lahana turşusunun kütür kütür olması için dikkat etmeniz gereken bazı incelikler bulunmaktadır.
İşte iç hastalıkları ve kalp doktoru Canan Karatay'ın tavsiyesi doğrultusunda sağlıklı lahana turşusu yaparken göz önünde bulundurmanız gerekenler:
Lahana Turşusu Tarifi İçin Malzemeler
1 adet lahana (büyük boy)
3 yemek kaşığı kaya tuzu
2 adet orta boy havuç
5 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 su bardağı üzüm sirkesi
2 litre içme suyu
1 çay kaşığı limon tuzu