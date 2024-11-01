Canan Karatay'ın gizli reçetesi; Çoğu kişi bilmiyor ama tok tutarak hemen zayıflatıyor

KIŞ ÖNCESİ MUTLAKA TÜKETİN

Kış boyunca en çok karşılaşılan hastalıkların başında gelen bronşit, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara iyi gelir. Ayrıca kuru ve derinden olan öksürüğün etkisini azaltır ve balgam sökümüne yardımcı olur. Tüm bunların yanı sıra nefes darlığına da iyi geldiği tıp dünyası tarafından kabul edilmiştir.