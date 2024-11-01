Canan Karatay'ın gizli reçetesi; Çoğu kişi bilmiyor ama tok tutarak hemen zayıflatıyor
Çok fazla yemek yeme alışkanlığınızın önüne bir türlü geçemiyor musunuz? Uzman doktor Canan Karatay, hem tok tutacak hem de enerji verecek mucizevi besini açıkladı
Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Canan Karatay, vücut sağlığını koruyan ve vücut direncini artıran besinin *Andız pekmezi* olduğunu paylaştı. Andız pekmezi, yüksek besin değeri sayesinde asırlardır kullanılan bir ilaç olarak da biliniyor.
Ntv.com.tr'de aktarılan bilgilere göre, Andız pekmezi, antioksidan özelliği sayesinde ödem ve şişlik sorunlarını ortadan kaldırır. Vücudu yağ asitlerinden ve toksinlerden arındırarak kilo vermeyi kolaylaştırır.
KIŞ ÖNCESİ MUTLAKA TÜKETİN
Kış boyunca en çok karşılaşılan hastalıkların başında gelen bronşit, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara iyi gelir. Ayrıca kuru ve derinden olan öksürüğün etkisini azaltır ve balgam sökümüne yardımcı olur. Tüm bunların yanı sıra nefes darlığına da iyi geldiği tıp dünyası tarafından kabul edilmiştir.
SAÇ DÖKÜLMESİNİN DE ÖNÜNE GEÇİYOR
Anadolu topraklarında yüz yıllardır tüketilen ve ilaç olarak da bilinen andız pekmezi, saç sağlığına da olumlu katkılarıyla tanınıyor. Özellikle deri, cilt ve saç sağlığına oldukça faydalı bir besin. Saç dökülmesini önlediği ve saçların daha gür çıkmasına katkıda bulunduuğ aktarıldı.