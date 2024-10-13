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  4. Canını iste malını isteme * Zodyak’ın en cimri 4 burcu

Canını iste malını isteme * Zodyak’ın en cimri 4 burcu

Zodyak kuşağında 4 cimri burç var ki istediğinizde can verir ama mallarından vermiyorlar

Canını iste malını isteme * Zodyak’ın en cimri 4 burcu - Sayfa 1

Zodyak kuşağındaki burçlar insanların karakterlerini etkileyebiliyor. Bunun en net örneklerinden biri de şimdi açıklayacağımız 4 burcun cimri olması.

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Canını iste malını isteme * Zodyak’ın en cimri 4 burcu - Sayfa 2

Ceplerinde adeta akrep olan bu burçlarla aynı masaya oturmamalısınız bile. Onlardan borç para istediğinizde ise muhtemelen sizi duymazdan gelecektir. Peki bu 4 burç hangileri?

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Canını iste malını isteme * Zodyak’ın en cimri 4 burcu - Sayfa 3

CEBİNDE AKREP OLAN 4 BURÇ

ntv.com.tr’ye göre en cimri 4 burç şöyle: Akrep, Yengeç, Oğlak ve Başak…

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Canını iste malını isteme * Zodyak’ın en cimri 4 burcu - Sayfa 4

AKREP

Astrolojide dayanıklılığıyla tanınan akrep burçlarını pes etmiş halde görmek neredeyse imkansıza yakındır.  Oldukça şüpheci olan bu burç, insanlara kolay kolay güvenmez.

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