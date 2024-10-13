Canını iste malını isteme * Zodyak’ın en cimri 4 burcu
Zodyak kuşağında 4 cimri burç var ki istediğinizde can verir ama mallarından vermiyorlar
Zodyak kuşağındaki burçlar insanların karakterlerini etkileyebiliyor. Bunun en net örneklerinden biri de şimdi açıklayacağımız 4 burcun cimri olması.
Ceplerinde adeta akrep olan bu burçlarla aynı masaya oturmamalısınız bile. Onlardan borç para istediğinizde ise muhtemelen sizi duymazdan gelecektir. Peki bu 4 burç hangileri?
CEBİNDE AKREP OLAN 4 BURÇ
ntv.com.tr’ye göre en cimri 4 burç şöyle: Akrep, Yengeç, Oğlak ve Başak…
AKREP
Astrolojide dayanıklılığıyla tanınan akrep burçlarını pes etmiş halde görmek neredeyse imkansıza yakındır. Oldukça şüpheci olan bu burç, insanlara kolay kolay güvenmez.