Carrefour'da, Carrefour marka gıda ürünlerinde indirim fırsatı (CARREFOUR SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER)
Carrefour'da, Carrefour marka gıda ürünlerinde indirim fırsatı (CARREFOUR SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER)
Carrefour'da, Carrefor marka ürünlerde pirinçten kırmızı mercimeğe, undan toz şekere, ayçiçek yağından salçaya birçok temel gıda ürününde geçerli dev indirim fırsatı. İşte, Carrefour sarı etiketli ürünler fiyat listesi...
CARREFOUR BALDO PİRİNÇ 2,5 KG
Fiyat: 162,50 TL
1 | 14
CARREFOUR OSMANCIK PİRİNÇ 2,5 KG
Fiyat: 135 TL
2 | 14
CARREFOUR OSMANCIK PİRİNÇ 5 KG
Fiyat: 265 TL
3 | 14
CARREFOUR KIRMIZI MERCİMEK 1 KG
Fiyat: 38,50 TL
4 | 14
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