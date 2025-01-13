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  4. Carrefour'da, Carrefour marka gıda ürünlerinde indirim fırsatı (CARREFOUR SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER)

Carrefour'da, Carrefour marka gıda ürünlerinde indirim fırsatı (CARREFOUR SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER)

Carrefour'da, Carrefor marka ürünlerde pirinçten kırmızı mercimeğe, undan toz şekere, ayçiçek yağından salçaya birçok temel gıda ürününde geçerli dev indirim fırsatı. İşte, Carrefour sarı etiketli ürünler fiyat listesi...

Carrefour'da, Carrefour marka gıda ürünlerinde indirim fırsatı (CARREFOUR SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 1

CARREFOUR BALDO PİRİNÇ 2,5 KG

Fiyat: 162,50 TL

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Carrefour'da, Carrefour marka gıda ürünlerinde indirim fırsatı (CARREFOUR SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 2

CARREFOUR OSMANCIK PİRİNÇ 2,5 KG

Fiyat: 135 TL

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Carrefour'da, Carrefour marka gıda ürünlerinde indirim fırsatı (CARREFOUR SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 3

CARREFOUR OSMANCIK PİRİNÇ 5 KG

Fiyat: 265 TL

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Carrefour'da, Carrefour marka gıda ürünlerinde indirim fırsatı (CARREFOUR SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 4

CARREFOUR KIRMIZI MERCİMEK 1 KG

Fiyat: 38,50 TL

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