Çaydanlıkları elmas gibi yapan temizlik sırrı ; Şimdiye kadar ev hanımlarından saklamışlar
Kireç bağlamış çaydanlıkları tertemiz malzemeye zarar vermeden parlatmanın basit bir sırrı var
Çaydanlıklar mutfakta en çok kullanılan pratik ev eşyalarından olduğu için zamanla çok yıpranıyor. Bu durum ev hanımlarının canını sıkıyor.
Kararma ve kireç bağlama sorunlarıyla karşı karşıya olan çaydanlıklar bu nedenle de kısa sürede çöpe gidiyor.
Fakat kireçlenme ve kararma gibi sorunları kolaylıkla ortadan kaldırabilirsiniz. Tek yapmanız gereken kimyasal seçenekleri bir kenara bırakıp doğan yöntemlere yönelmek.