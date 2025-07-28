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Cennet gibi görünüyor ama ölüm saçıyor: Dünyanın en tehlikeli 13 plajı. Köpekbalığı çıkabilir

Yazın en güzel aktivitelerden biri denize girip daha sonra güneşlenmek. Ancak bu müthiş güzellik bazen kabusa dönüşebiliyor. İşte dünyanın en tehlikeli 13 plajı.

Cennet gibi görünüyor ama ölüm saçıyor: Dünyanın en tehlikeli 13 plajı. Köpekbalığı çıkabilir - Sayfa 1

Yaz ayları kimisi için çok keyifli gibi görünürken, kimisi için de sıcaklıktan dolayı hayatı kabusa çevirebiliyor. 

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Cennet gibi görünüyor ama ölüm saçıyor: Dünyanın en tehlikeli 13 plajı. Köpekbalığı çıkabilir - Sayfa 2

Buna karşılık milyonlarca vatandaş, ya kendi ülkesinde ya da turist olarak gittiği ülkelerde tatil yaparak serinleyip, stres atıyor. 

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Cennet gibi görünüyor ama ölüm saçıyor: Dünyanın en tehlikeli 13 plajı. Köpekbalığı çıkabilir - Sayfa 3

Ancak her tatil mükemmel geçmeyebilir. Zira birazdan listeleyeceğimiz bazı plajjlar, bu huzurlu görüntünün altında büyük tehlikeleriyle de öne çıkıyor.

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Cennet gibi görünüyor ama ölüm saçıyor: Dünyanın en tehlikeli 13 plajı. Köpekbalığı çıkabilir - Sayfa 4

İşte ölümcül akıntılardan köpekbalığı saldırılarına, radyasyondan timsahlara kadar birçok riskin bulunduğu dünyanın en tehlikeli plajları:

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