Cennet gibi görünüyor ama ölüm saçıyor: Dünyanın en tehlikeli 13 plajı. Köpekbalığı çıkabilir
Yazın en güzel aktivitelerden biri denize girip daha sonra güneşlenmek. Ancak bu müthiş güzellik bazen kabusa dönüşebiliyor. İşte dünyanın en tehlikeli 13 plajı.
Yaz ayları kimisi için çok keyifli gibi görünürken, kimisi için de sıcaklıktan dolayı hayatı kabusa çevirebiliyor.
Buna karşılık milyonlarca vatandaş, ya kendi ülkesinde ya da turist olarak gittiği ülkelerde tatil yaparak serinleyip, stres atıyor.
Ancak her tatil mükemmel geçmeyebilir. Zira birazdan listeleyeceğimiz bazı plajjlar, bu huzurlu görüntünün altında büyük tehlikeleriyle de öne çıkıyor.