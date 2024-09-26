Çeşme, Yunanistan'ı tahttan indirmeye aday: Hasat başladı, kilosu 12 bin TL
İzmir'in Çeşme ilçesinde asırlık sakız ağaçlarından hasat yapılırken, özenle toplanan sakızlar gıda, kozmetik gibi çok çeşitli alanlarda kullanılıyor. Kilogramı 12 bin TL'den satılan sakızların üretimi Çeşme'de giderek yaygınlaşırken, ünlü tatil merkezi Yunanistan'ı tahttan indirmeye aday.
Türkiye'nin en popüler tatil merkezlerinden İzmir'in Çeşme ilçesinde merakla beklenen sakız hasadı başladı.
Sakız üreticileri, ilçede şu sıralar hummalı bir şekilde hasada vakit ayırırken, asırlık ağaçlardan coğrafi işaretli sakızlar özenle toplanıyor.
KİLOSU 12 BİN TL
Toplanan sakızlar, daha sonrada titizle temizlenerek kilogramı 12 bin TL'den satılıyor.
Çeşme genelinde ortalama 100 kilogramı aşkın bir sakız toplanırken, mis gibi kokan sakızlar gıda, kozmetik gibi çok çeşitli alanlarda kullanılıyor.
Ünlü tatil merkezinde sakız ağaçları gün geçtikçe yaygınlaşırken, üreticiler 200 bin adet sakız fidanını toprakla buluşturmaya hazırlanıyor.
Üreticiler, Yunanistan'ın Sakız Adası'nı tahtından indirerek, dünyada en fazla sakız üretiminin yapıldığı bölgelerden olma yolunda ilerliyor.
İlçede 30 yıldır sakız üretimi yapan İbrahim Topal, sadece Çeşme'nin değil, tüm Türkiye'nin sakız ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini söyledi.
Topal, sakız ağaçlarını yaygınlaştırmak istediklerini anlatarak, Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan her yıl resmi olarak 12 ton sakız ithal edildiğini, yapılacak ağaçlandırma seferberliğiyle ülkemizin ihtiyacının karşılanacağını söyledi.