Ceviz + Su İle Tüketildiğinde O Derdi Bitiriyor ; Bardağa Bir İki Tutam Eklemek Yetecek

Cevizli suyun içerisinde sadece 1-2 damla limon sıktığınızda ise hem vitamin değeri artacak hem de daha sağlıklı olacaktır.

ceviztrakya.com’daki bilgiye göre ceviz suyu, cevizin kabuklarını veya iç kısımlarını suda kaynatarak elde edilen bir içecektir. Ceviz suyu sağlık açısından faydalar sağlayabilir.