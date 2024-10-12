Ceviz + Su İle Tüketildiğinde O Derdi Bitiriyor ; Bardağa Bir İki Tutam Eklemek Yetecek
Başlı başına bir hastalık savaşçısı olan ceviz, su ile birlikte tüketildiğinde kilo vermeye yardımcı olur
Ülkemizde birçok şehirde yetişen ve afiyetle tüketilen ceviz çok sağlıklıdır. Öğünlerimiz arasında hemen hemen tümünde tüketilebilen ceviz kilo verimine yardımcı oluyor.
ÖDEMİ VE YAĞI ATIYOR
Cevizi su ile tükettiğinizde ise vücuttaki ödemi ve fazla yağları atıyor. Bunun için yapmanız gereken tek şey ise birkaç tane cevizi kabuğundan ayırarak su içeceğiniz bardakta suyun içinde bir gece bekletmektir.
Cevizli suyun içerisinde sadece 1-2 damla limon sıktığınızda ise hem vitamin değeri artacak hem de daha sağlıklı olacaktır.
ceviztrakya.com’daki bilgiye göre ceviz suyu, cevizin kabuklarını veya iç kısımlarını suda kaynatarak elde edilen bir içecektir. Ceviz suyu sağlık açısından faydalar sağlayabilir.
İşte, ceviz suyunun bilmeniz gereken başlıca faydaları:
Ceviz suyu, kan şekerini dengeleyerek diyabete iyi gelebilir.