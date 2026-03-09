Cevizin gizli gücü: Her gün ceviz yiyenlerin yaşadığı değişim sizi şaşırtacak

CİLT VE SAÇ SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Ceviz, E vitamini ve sağlıklı yağlarla cildi besler. Düzenli tüketim, cildin daha parlak ve canlı görünmesini sağlar. Antioksidanlar yaşlanma belirtilerini yavaşlatır. Saç köklerini besleyerek dökülmeyi azaltır. Bu nedenle ceviz, doğal güzellik için önemli bir besindir.